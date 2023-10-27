В Сургуте появилось новое арт-пространство для творческой молодежи

В Сургуте открылось новое молодежное пространство «Точка» – активные юные горожане участвовали в реализации проекта от начала и до конца. Результаты оценили депутат Артем Гаврилов и глава Сургута Андрей Филатов.

«Порадовало, что молодежь сама занимается проектированием того пространства, которое им, собственно, и нужно. Они принимали непосредственное участие в разработке дизайна помещения, наполнения, программы. Проект был четко прописан: план мероприятий, смета на материалы. Расходы были просчитаны с точностью до рубля. Я только рад поддерживать такие проекты», – сказал Артем Гаврилов.

Ранее в здании находился традиционный молодежный клуб «Факел», который требовал обновления. Совместными усилиями удалось преобразовать помещение в современное творческое пространство с коворкинг-зоной, многофункциональным, досуговым и креативным секторами, студией звукозаписи. Отметим, что проект стал одним из победителей проекта софинансирования – на его реализацию удалось получить окружной грант, который покрыл 70% от общей стоимости.

Глава Сургута Андрей Филатов предложил рассмотреть варианты тиражирования этого опыта в микрорайонах города.

«Считаю, удача проекта в том, что над ним совместно с администрацией работала творческая молодежь. Дизайн разработан студентами Сургутского института экономики, управления и права. Досуговую программу продумывают студенты Сургутского педагогического университета», – подчеркнул градоначальник.