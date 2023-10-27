Дорожники сняли ограничения для грузовиков на мосту через Обь

В Югре отменили ограничения для большегрузов на мосту через Обь около Сургута. Транспортный объект открыли после капитального ремонта, сообщает региональное управление автодорог в своем телеграм-канале.

«Специалисты привели в нормативное состояние мостовое полотно на автодорожном мосту имени В.Ф. Солохина в Сургуте. Введенные на время ремонта мостового перехода весогабаритные ограничения сняты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «движение тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств массой свыше 44 тонн осуществляется в соответствии с требованиями регламентируемыми проектом эксплуатации объекта и отображаются в выдаваемых специальных разрешениях».

Ремонт моста начался в 2022 году. Дорожники заменили асфальт, гидроизоляцию пролетов, установили новые ограждения. Качество выполненных работ оценила техническая комиссия, после чего мост ввели в эксплуатацию.