В Сургуте в массовом ДТП погиб водитель иномарки

В Сургуте вечером накануне, 26 октября, произошло массовое ДТП с погибшим. Авария случилась на проспекте Мира. По данным окружной ГИБДД, 38-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Иномарку отбросило на припаркованные Daewoo и Toyota. От удара последняя столкнулась с припаркованным Kia, а Daewoo откинуло на стоявшего рядом владельца Toyota.

«В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался в течение суток в медицинском учреждении, 63-летний пешеход получил травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за сутки в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых один человек погиб и 4 получили травмы.