В Сургуте преследовавший девочку мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Сургуте полицейские задержали мужчину, который преследовал девочку. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

«По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО Sitv.

Преследование попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина идет за школьницей по улице и заходит за ней в подъезд дома. Преследователя отпугнул отец девочки, который вышел из квартиры, услышав детские крики.