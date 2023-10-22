От просмотра телевизора отказались 39 процентов респондентов опроса на siapress.ru

Телевизор продолжает терять популярность среди аудитории siapress.ru: об этом свидетельствуют результаты очередного опроса на портале. Фразу «Последние пять лет вы смотрите телевизор…» продолжили словом «чаще» чуть больше пяти процентов респондентов, «все реже» — почти 31 процент.

Верной голубому экрану остается четверть участников опроса: «Как смотрел(а), так и смотрю», — отвечают почти 25 процентов респондентов. А вот выключили аппарат 39 процентов участников опроса: «Не смотрел(а) и не смотрю», — ответили более 14 процентов, «Вообще перестал(а) смотреть», — почти 25 процентов читателей, принявших участие в октябрьском опросе, который длился неделю на сайте siapress.ru.