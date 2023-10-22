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​Вандалы не унимаются: пала еще одна остановка в Сургуте

Остановочный павильон на Лермонтова в Сургуте разрисовали спустя три дня после установки

​Вандалы не унимаются: пала еще одна остановка в Сургуте
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Новые остановочные павильоны в Сургуте не дают покоя местным вандалам: очередной из них подвергся нападению. На сей раз разрисовали и повредили остановку на улице Лермонтова.

Павильон со стороны дома по улице Лермонтова, 4, установили несколько дней назад, и новеньким он простоял всего три дня: сейчас его уже украшают вмятины и надписи.

«Напоминаем, что размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей вне установленных для этих целей местах, влечет штраф: гражданам — от пятисот до трех тысяч рублей; должностным лицам — от одной до пяти тысяч рублей; юридическим лицам — от пяти до десяти тысяч рублей», — напоминают в сургутской мэрии. Чиновники обращаются к горожанам: если вы становитесь свидетелями актов вандализма, не стесняйтесь обращаться в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году ремонту подвергнут 26 остановок: как писал siapress.ru, планируется замена стекол, а 11 павильонов и вовсе отремонтируют капитально.


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22 октября в 13:16, просмотров: 1608, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
23 октября в 11:28
Для данного остановочного павильона вандалы это ещё полбеды. Другое дело «вандалы- проектировщики», которые изготовили такие изделия для северного города. Это «стеклянное изделие» с пластиковыми элементами кто заказывал? Это же тупо навес от дождя. Раньше в советское время такие навесы делали из бетонных плит и металла, а теперь из пластика и стёкла. В обоих случаях зимой их будет заметать снегом и от мороза они людей не спасают. Летом жарко- зимой холодно. При движении автобусов с интервалами 5-10 мин они ещё как-то годятся. В нашей «новой реальности» ожидания автобусов обычно от 15-20 мин и до бесконечности. Зачем эти остановочные павильоны в зимнее время? Они не комфортны, а «людоедские» по функционалу. Что делать? Если и дальше устанавливать такие «стекляшки», то надо модернизировать по настоящему городской общественный транспорт, оснастить его сотней новых автобусов особо большой и большой вместимости и поддерживать интервал движения 5-10 мин. Если же оставить все как есть, после «реформы» городского общественного транспорта, то надо позаботится о здоровье людей и комфорте длительно ожидания. Для этого остановочные комплексы должны быть с электроотоплением и закрывающими автоматически дверьми (аналогия супермаркетов), либо обычными дверьми с доводчиками. Внутренние начинка остановочного комплекса зависит от кошелька заказчика. Но должно быть, как минимум, оснащение видеокамерой, устройствами для зарядки смартфонов, табло «умной остановки». Удовольствие дорогое, но в 21 веке устанавливать остановочные павильоны функционально из 20 века это неприлично и лишняя трата бюджетных денег. Где это уже применяют? Можно обратиться к опыту Норильска, где давно применяются закрытые павильоны на автобусных остановках. Скажите дорогое удовольствие? Но если в городе установить 300 остановочных павильонов по цене 5 млн за один закрытый павильон, то разве богатый город не может потратить 1,5 млр рублей на комфорт жителей? Нужно потратить всего 1,5 млр рублей на комфортные остановочные комплексы. А что касается вандалов, то это неизбежное зло нашего города и «заламывать руки» от фактов вандализма нет оснований. Надо или «заламывать руки» вандалам (доблестной полиции карт-бланш), или тупо брать «ведерко» в руки с раствором для отмывания продуктов вандализма. И все. К этому надо готовиться сразу. Для этого нужно ДГХ закупить тонну реагента- смыващего раствора, так же как десятки тонн шампуня для мытья улиц, сотни тонн мраморной крошкой и мелкой фракцией щебня для посыпки пешеходных тротуаров от гололеда и ещё десятками материалов для хозяйственной деятельности нашего доблестного ДГХ. А лить «крокодиловы слезы» от надписей на новых остановках делу не поможешь. Просто ДГХ нужно выполнять свои прямые обязанности. И все.
Alkonowa1ow
23 октября в 12:35
Межу тем Правительство РФ выделило регионам 836 млн рублей из федерального бюджета. Нет не ремонт дорог или на ремонт покалеченных вандалами остановочных павильонах в городах страны. Оно выделило деньги на капитальный ремонт детских театров. Волгоградскому театру кукол, к примеру, досталось 198,5 млн рублей. Отремонтируют и Томский театр кукол, а также Театры юного зрителя в шести регионах страны. Сургутский театр «Петрушка» отсутствует в этом списке. У него нет своего здания, чтобы ремонтировать его. Может поэтому в нашем городе растут молодые вандалы. Может вместо затрат на тонны материалов для уничтожения надписей и замены исковерканных автобусных остановок, стоит потратиться на развитие культуры с детства у детей? Может надо построить детский театр и отреставрировать «Дом Пионеров»? Может они берут пример с «чиновников-вандалов», уничтожившие исторический памятник архитектуры советского периода- Сургутский железнодорожный вокзал. Может пора строить детские театры и восстанавливать историю города на его улицах? Потому что вандалы в музеи не ходят. Они дети улиц и современных жилых гетто, в которых вырастают вандалы. Нужно дать им другие примеры на наших улицах. К примеру, в СПб есть станция метро «Автово», где проходят в сутки сотни вандалов, но их взгляд останавливается на стеклянных колоннах и художественных люстрах и они становятся поневоле зрителями Экспонатов Музея или посетителями Оперного театра, они поневоле пришли в одну из 12 лучших станций метро в мире. Они прикоснулись поневоле к прекрасному. Это ещё Ленин придумал такой термин «монументальная пропаганда». А что пропагандирует сегодня современный архитектор Сергей Тимофеев своей акцентной 17-этажной башней? Или архитекторы РДЖпроекта своей новой версией жд Вокзала? Ничего. И в здании нового жд Вокзала, стоит его только открыть, то вандалы сразу оставят свои автографы. Потому что это не «Автово», а современное «архитектурное говно», как и остановочные павильоны. А вандалы просто констатируют свои надписями на них этот факт.
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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