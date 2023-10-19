В Думе Сургута обсудили работу над проектом военно-спортивного лагеря

Подрядчик, который не справился с созданием проекта военно-спортивного лагеря «Сибирский легион», попал под санкции после жалобы администрации Сургута. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь она не сможет выполнять муниципальные контракты в течение трех лет.

«Контракт с подрядчиком расторгнут. На сегодняшний день заключен договор на работу по корректировке проекта с другой компанией – ООО «СтройУслуга», сургутская организация. Стоимость работ составляет 2 900 000 рублей. Срок окончания намечен на 2024 год», – рассказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Напомним, что разговоры о реконструкции лагеря идут не первый год – предполагалось, что строительство начнется не позже 2024 года, но сроки сдвинули на 2025 – 2026 года. Ранее вносить изменения пришлось из-за результатов историко-культурной экспертизы, которая выявила превышение максимальной высотности зданий и сооружений в проекте. Предыдущий подрядчик из Саратова не смог пройти государственную экспертизу со своим проектом – специалисты выявили нарушения, из-за которых проект реализовать нельзя. Сейчас власти ведут претензионную работу по возврату средств в бюджет.

Отметим, что из-за этого задерживается создание лагеря «Авангард». Он необходим для проведения курсов начальной военной подготовки, тематических мероприятий, образовательных программ и спортивных летних лагерей. Планируется, что ежегодно военную подготовку на территории «Авангарда» будет проходить 1000 – 1200 юношей. По словам заместителя директора департамента культуры и молодежной политики Евгения Лаптева, размещение данного центра планируется после проведения реконструкции объектов загородной базы:

«Там будет создан объект под центр «Авангард». После мы заявляем на округ, что данные строительные работы необходимы для возведения лагеря в Сургуте. В противном случае это нецелесообразно – все постройки пришли в негодность и на сегодняшний день не функционируют. А по требованиям Минобороны база должна иметь возможность круглосуточного пребывания», – добавил Лаптев.

Депутат Михаил Бехтин подчеркнул, что необходимо расширять загородную базу, так как среди молодых людей лагерь «Сибирский легион» пользуется большим спросом:

«Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» у нас запланирован в первую очередь для военной подготовки. Я знаю нагрузку на «Сибирский легион», проводили там полевые сборы для школьников 10 – 11 классов и студентов. Из-за этого не оставалось возможностей для проведения других программ. Я веду к тому, что «Сибирский легион» надо расширять», – поделился мнением народный избранник.

Председатель социального комитета Думы Сургута Эмилия Трапезникова заявила, что администрация может положиться на депутатский корпус и рассчитывать на поддержку:

«Необходимо усиленно контролировать этот процесс, чтобы на те же грабли не наступить. Если вам нужна наша помощь, наше содействие, мы окажем. Все, что в рамках наших полномочий», – резюмировала глава соцкомитета.

Вопрос будет вновь рассмотрен на заседании Думы уже в 2024 году.