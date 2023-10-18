Сургутские депутаты продолжают следить за решением проблемы нехватки парковок у поликлиник

В Сургуте рядом с поликлиникой №2 могут построить парковку на месте гаражей, которые не используются. Однако многое зависит от того, как скоро округ направит деньги. Об этом стало известно в ходе заседания соцкомитета Думы города.

«Директор департамента архитектуры и градостроительства встретился с главврачом этой поликлиники. Прошлись по территории, рассмотрели возможности строительства. К сожалению, в радиусе медучреждения разместить парковку невозможно. Рядом расположены гаражи, предлагается их демонтировать и разместить объект на данной территории. Нюанс заключается в том, что данная земля находится на балансе округа. Направлен запрос о предоставлении ассигнований для сноса и передачи участка на баланс города», – сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Продвинулось и решение вопроса о строительстве стоянки рядом с кардиоцентром. Власти решили провести межевание в 5 микрорайоне, но для этого необходимо положительное решение жильцов.

«Сейчас к работе подключился кардиодиспансер. И я думаю, что необходимо создать рабочую группу, включить депутатов в этот процесс, чтобы встретиться и обсудить планы с жильцами, управляющей компанией. Спасибо, что вопрос продолжают обсуждать», – подчеркнул депутат Дмитрий Нечепуренко.

Напомним, что в этом году началось строительство парковки у поликлиники №4. В 2024 году рядом с медучреждением появятся 219 дополнительных парковочных мест и удобные подходные пути. Создание проезда позволит снизить нагрузку в 37 микрорайоне и решит проблему с передвижением.

«Данный объект, безусловно, важен, ведь мы все знакомы с проблемой нехватки парковочных мест у поликлиник. От жителей неоднократно поступали жалобы, обращения, что не хватает машиномест, отсутствует проезд и заезд к поликлинике», – рассказал ранее заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников.