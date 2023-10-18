Жителю Сургута, похитившему деньги дольщиков, заменили условный срок на реальный

Прокуратура добилась отмены условного осуждения по уголовному делу о хищении денег у участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Фигурант дела - 33-летний житель Сургута. По данным суда и следствия, в период с февраля 2016 года по апрель 2018-го он неправомерно привлек финансовые средства горожан для строительства, а также похитил деньги дольщиков. От действий мужчины пострадали 25 человек, размер причиненного ущерба составил более 13 млн рублей.

В декабре 2022 года сургутянину вынесли приговор. Его приговорили к 6 годам условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

«Суд ХМАО-Югры по результатам пересмотра по апелляционному представлению прокурора и жалобам потерпевших изменил приговор, отменив условное осуждение. Лишение свободы мужчине предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.