В Сургуте становится все больше мест для комфортной физической активности

В Сургуте продолжается возведение спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Новая точка на карте города, где можно с комфортом позаниматься физической активностью в любое время года – спортивные площадки возле школы №9. Недавно их посетил глава Сургута Андрей Филатов вместе с работниками администрации, представителями думы города, общественниками и родителями.

Заместитель главы город Анна Томазова выразила удовлетворение относительно сформированного спортивного кластера на пришкольной территории. Она подчеркнула, что различные финансовые модели помогли создать благоприятные условия для развития спортивной инфраструктуры.

Одним из успешно реализованных проектов стало обустройство футбольного поля, осуществленное с помощью механизма инициативного бюджетирования. Покрытие площадки в зимний период превращается в хоккейный корт, что позволяет местным жителям заниматься активными видами спорта в любое время года. Представители департамента образования заверили, что средства на заливку льда и содержание площадки уже заложены в бюджете школы, что гарантирует ее устойчивое функционирование.

«Вспоминаю свою молодость: мы порой сами выходили и чистили лед. Сама ребятня справлялась. Надеюсь, и в этом случае, помогут», – отметил Андрей Филатов.

«Здесь учтены многие интересы, – прокомментировал президент МОО «Федерация футбола» Данил Кравчук. – Есть классный тренажерный комплекс с крышей, для использования и зимой, панна, где можно отрабатывать навыки, не собирая команду, и конечно, хоккейный корт – сразу вспоминаю, как в детстве мы проводили все свободное время на катке».

Рядом с полем была создана уличная спортивная площадка, предназначенная для круглогодичного использования. Там расположены уличные тренажеры и турники, а также специальное мини-ограждение с воротами, которое можно использовать в качестве футбольной площадки. Заниматься там будут учащиеся школы №9, коих только в прилегающем здании более 2,5 тысяч, а если подключить другие корпуса этого же учебного заведения – то их число вырастет до 4,2 тысяч. Но при этом во внеурочное время спортивные площадки будут открыты для всех желающих. Это настоящий спортивный прорыв для всего района.

«Поддержал такие буферные площадки, которые и для учебного процесса, и в вечернее время не простаивают. Надеюсь, жители микрорайона оценят. Если пойдет, будем тиражировать. Главное, чтобы нашли друг друга инициатива, наши ресурсы, реализация и ваш бережный подход к эксплуатации, – подчеркнул глава Сургута. – Если отклик жителей будет положительным и эта практика приживется, мы однозначно постараемся реализовать это везде, где надо».

Избранный от этой территории депутат думы Сургута Виталий Мазуров подтвердил – спортивная инфраструктура будет востребована. «Микрорайоны новые, современные, но спортивных сооружений, мягко говоря, недостает. Многие жители вынуждены детей возить на занятия спортом в другие части города. Поэтому вопросы строительства здесь спортивных площадок администрацией и нами плотно прорабатываются», – отметил парламентарий.

Благодаря госпрограмме Югры «Развитие физической культуры и спорта» в Сургуте в 2023 году поставлено оборудование для восьми спортивных площадок – четыре универсальных для круглогодичного использования и еще четыре тренажерных. Из них половина уже смонтирована и открыта для пользования, вторая половина в работе.

«Помимо 9-й школы, два объекта установлено на территории СОШ № 46. Ведутся финишные работы по устройству резинового покрытия универсальных кортов на территории школы № 32 и в ЦФП «Надежда» (хоккейный корт «Айсберг»)», – объяснил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов. Каждая площадка – это не только сами тренажеры, но и ограждения, покрытия, навесы, «умные» столбы с камерами и светильниками на солнечных батареях.

При поддержке Администрации Сургута