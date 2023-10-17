Сургутянам рассказали, как пользоваться новым мобильным приложением «Госуслуги.Дом»

В Югре заработало новое мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Теперь жители региона смогут легко оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, подать жалобу в управляющую компанию и провести голосование собственников.

«Госуслуги.Дом» является мобильной версией государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для авторизации необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», а сведения о недвижимости автоматически добавляются из государственных информационных систем.

С помощью приложения можно:

Отправлять данные по всем приборам учета и оплачивать их в одной системе;

Отправлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответы;

Проверять, предоставляет ли управляющая организация все необходимые услуги;

Участвовать в онлайн-собраниях общедомового значения;

Контролировать ежегодную отчетность управляющей организации;

Получать актуальные новости о плановых работах и аварийных ситуациях в доме в режиме реального времени.

Функционал приложения регулярно обновляется, и в скором времени пользователи получат доступ к другим важным и полезным сервисам. Ожидается, что мобильное приложение сделает использование системы более удобным и популярным среди югорчан.

Узнать подробности о возможностях нового мобильного приложения «Госуслуги.Дом» можно здесь.