В Сургуте прооперировали мужчину, у которого тромбы едва не достигли сердца

Жителя Нефтеюганска от мгновенной смерти из-за попадания тромбов в сердце спас кардиостимулятор. Тем не менее, мужчину все равно пришлось прооперировать, но уже в Сургуте.

«Часть тромбов зацепилась в сердце за электроды кардиостимулятора, что, пожалуй, и спасло пациента от мгновенной смерти вследствие массивной тромбоэмболии легочной артерии. У пациента установлен кардиостимулятор по поводу синдрома синусового узла. Тромбоэмболия произошла из-за сопутствующего заболевания – варикозной болезни вен нижних конечностей. Это мы предотвратили, выполнив операцию. Сделали тромбоэмболэктомию из правых отделов сердца, дезоблитерацию электродов и тромбоэмболэктомию легочной артерии», – рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Дмитрий Ковальчук.

Хирургическое вмешательство длилось три часа. Данная операция стала юбилейной – 500 вмешательств в условиях искусственного кровообращения выполнили сердечно-сосудистые хирурги ОКД за текущий год.

«За последние 10 лет мы выполнили без малого 6 тысяч операций на открытом сердце с искусственным обращением. Причем, технологии меняются. Сейчас в нашем распоряжении более современные оксигенаторы, которые позволяют проводить операции в условиях нормотермии. Теперь уже не нужно охлаждать пациента до 18 градусов. Это мы делаем только в отдельных случаях», – отметил анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Олег Карлов.

В дальнейшем пациентом займутся аритмологи кардиоцентра, ему планируется плановая замена электрокардиостимулятора.