Суд Сургута вынес приговор юноше, который на электросамокате сбил ребенка

В Сургуте суд вынес приговор 17-летнему гражданину Азербайджана, который на электросамокате сбил 4-летнего мальчика. Юношу приговорили к 8 месяцам исправительных работ, сообщили в пресс-службе горсуда.

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10 процентов в доход государства заработной платы. Кроме того, судом с подсудимого взысканы 500 000 рублей потерпевшей стороне в счет возмещения морального вреда», – сообщили в пресс-службе инстанции «Сургутской трибуне».

ДТП произошло в мае текущего года. Юноша на арендованном электросамокате ехал по скверу и сбил мальчика, который двигался на велосипеде. Ребенка госпитализировали с травмами головы и ноги, ему потребовалась операция.