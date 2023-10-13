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Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 октября? // АФИША
Фото: siapress.ru

14 октября

Озвучка и показ немого фильма «Космический рейс»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В эту субботу, 14 октября в культурном центре «Порт» в рамках проекта «Кинопорт» электронно-экспериментальный дуэт «Очки здоровья» живьем озвучит немой кинофильм 1935 года «Космический рейс».

Выпуску первого советского научно-фантастического фильма о покорении космоса «Космический рейс», предшествовала серьезная двухлетняя научная работа на студии «Мосфильм». Консультантом был Константин Эдуардович Циолковский, сделавший для картины 30 чертежей ракетоплана. Благодаря ему, советским кинематографистам удалось создать реалистичную картину путешествия на Луну задолго до реальных исследований космического пространства.

В первой звуковой версии фильма зрители слышали только инструментальную музыку. Компилятивную партитуру с использованием фрагментов произведений композиторов-классиков написал известный композитор Валентин Кручинин. Фильм повествует об отваге юных пионеров, готовности советских женщин всегда прийти на помощь, бесстрашии ученых и их решимости пожертвовать собой во имя науки. Серьезный подход к съемкам не помешал режиссеру Василию Журавлеву и сценаристу Александру Филимонову отнестись к сюжету с юмором; в целом же картина пронизана мощнейшим героическим духом.

Живое музыкальное сопровождение к ленте исполнит сурутский дуэт «Очки здоровья», совмещающий живую и электронную музыку и активно экспериментирующий со звуковыми эффектами и устройствами. Импровизационные лайв-концерты «Очков» всегда наполнены космической атмосферой, что станет идеальным новым саундтреком для великой немой советской киноленты.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

в Невесомости состоится очередной праздник музыкального безумия - великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором традиционно выступят звезды сургутского андеграунда и подающие надежды фрешмены.

В этот судьбоносный день ожидаются выступления групп «Эмпатия», «Автобус номер 6» и «Джекилл и Хайд», хип-хоп исполнителей Звукозависимого, Ariven и ПолДозы, акустика от Ильи Гундарева, Виталия Краловец и Ряженки, а также трэш-кабаре от Кабана.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: от 300 рублей, на входе: 400 рублей. 16+

Мастер-класс «Рыжая»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Рисуем лису и осенний пейзаж. Каждый гость в конце мастер-класса создаст декоративную композицию в смешанной технике.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей. 6+

15 октября

Концерт ко Дню отца «Герой моих комиксов – мой папа»

Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Отец для каждого ребенка является проводником в большой и пугающий мир. Он поддерживает на нелегком пути во взрослую жизнь, учит прощать и заботиться о близких, быть независимым и ответственным, отзывчивым и добрым человеком. Каждый папа – это пример для подражания, идеал и опора.

Однако спор, который каждый из нас вёл в детстве со сверстниками, остается неразрешенным. Чей папа круче? Чей сильнее и талантливее? Кто из пап настоящий супергерой? Участники вокальных и хореографических коллективов Городского культурного центра постараются докопаться до истины и выяснить, какие суперсилы наших отцов помогают сохранять мир, любовь и благополучие в каждой семье.

В программе примут участие: образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «New Style», образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Flex», образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус», образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Ритм-Х», вокальный ансамбль «Ассорти», театральная студия «Муравейник».

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Театральный дежурный по чтению

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Республики, 78/1. Время: 12:00.

15 октября артист-кукловод, ведущий мастер сцены Театра актера и куклы «Петрушка» Екатерина Кондратьева прочитает гостям зала детской литературы «Сказки про мам» Сергея Седова. И приятный бонус: среди посетителей будет разыгран пригласительный билет на две персоны в Сургутскую филармонию на спектакль театра «ТриЧетыре» (г. Санкт-Петербург) «Сказки про мам», который состоится 22 октября.

«Жила-была мама…» – так начинаются сказки Сергея Седова.

А дальше про мам, которые бывают разными: смелыми и не очень; забывчивыми и внимательными; земными, инопланетными, с крыльями, с хоботами, на парашютах, рассеянными, странными, серьезными и, иногда, смешными. Но самое главное, что для каждого человека его мама — единственная и неповторимая!

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход бесплатный. 0+

Музейное занятие «Сургут в кубе»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Хотите познакомиться с архитектурой Сургута в разные периоды времени? Это станет возможно благодаря нашему новому музейному занятию. Выполняя различные интересные задания, наши гости смогут узнать больше об известных строениях города.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+


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13 октября в 12:26, просмотров: 487, комментариев: 0
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