Молодежь Сургутской ГРЭС-2 взяла серебро на фестивале «На крыло!»

Команда молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2 заняла второе место на 14-м городском фестивале работающей молодежи «На крыло!». В этом году в слете, организованном отделом молодежной политики администрации г. Сургута, приняли участие 9 команд.

Фестиваль проходил в течение трех дней в центре специальной подготовки «Сибирский легион». Активисты молодежного объединения филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» выполнила семь заданий. В их числе – капитанский конкурс, видеодосье, конкурс групп поддержки, фотоконкурс и другие. За энерегетиков выступили 10 сотрудников станции в возрасте до 35 лет.

По итогам фестиваля команда Сургутской ГРЭС-2 получила несколько дипломов:

- I место на конкурсе групп поддержки;- II место за творческий конкурс;- III место за видео-досье;- III место на конкурсе полевой кухни.

Итоговый результат молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2 - второе место в общем зачете. В прошлом году ребята стали третьими, а в позапрошлом – победителями фестиваля, таким образом собрав за последние три года в коллекцию все дипломы за призовые места.