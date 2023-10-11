На улице Привокзальная в Сургуте будет перекрыто движение транспорта до 22 октября

В Сургуте с 12 по 22 октября перекроют движение автотранспорта для проведения дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот период движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

№ 18 «ЖК Голд Фиш – пос. Юность» − при движении от остановочного пункта «пос. Юность»: остановочный пункт «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановочный пункт «Грибоедова» и далее по маршруту; при движении от остановочного пункта «ул. Монтажников»: остановочный пункт «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 36 «Больничный комплекс – пос. Снежный» – при движении от остановочного пункта «пос. Снежный»: остановочный пункт «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановочный пункт «Грибоедова» и далее по маршруту; при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс»: остановочный пункт «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 112 «Университет – ДПК Сургутское» – при движении от остановочного пункта «Университет»: остановочный пункт «42 мкр», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 12 «пос. Гидростроитель – пос. Юность» − при движении от остановочного пункта «пос. Юность»: остановочный пункт «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановочный пункт «Грибоедова» и далее по маршруту; при движении от остановочного пункта «пос. Гидростроитель»: остановочный пункт «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.