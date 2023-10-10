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​В Сургуте построят новый микрорайон вместо аварийного жилья

Наталья Комарова и Андрей Филатов посетили площадку проекта по комплексному развитию территории 1 и 2 микрорайонов

​В Сургуте построят новый микрорайон вместо аварийного жилья
Фото: Брусника

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургута Андрей Филатов посетили площадку проекта Брусники по комплексному развитию территории 1 и 2 микрорайонов. Внимание властей обусловлено тем, что это первый опыт КРТ в регионе.

В рамках проекта Брусника планирует построить четыре многоквартирных дома высотой от 7 до 9 этажей с одной акцентной башней в 17 этажей. В квартале предусмотрен подземный паркинг и коммерческие помещения. По договору КРТ Брусника передаст муниципалитету 500 кв. метров жилья.

Проект планировки нового микрорайона предусматривает обновление благоустройства ул. Артёма с сохранением проезжей части, создание достаточного количества парковочных карманов, устройство мест отдыха, пешеходной и велоинфраструктуры.

В рамках развития территории планируется строительство новых инженерных сетей. Они проектируются с большим запасом мощности и рассчитаны на активное развитие одного из первых микрорайонов Сургута - НГДУ.

По договору Брусника должна расселить и снести 9 аварийных деревянных домов. В них проживали 50 семей, 45 из которых уже получили ключи от новых квартир, с остальными ведутся переговоры.

Работы по расселению и сносу планируется завершить до конца 2023 года.

Старт строительства планируется на 2024 год.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 159, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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