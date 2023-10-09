Юные спортсмены из Сургута завоевали четыре золотые медали на Первенстве мира по Муай Таю

Воспитанники спортивной школы «Аверс» из Сургута завоевали четыре золотые медали на Первенстве мира по Муай Таю, известного как тайский бокс. Соревнования прошли с 29 сентября по 8 октября в Турции, сообщает пресс-служба администрации города.

Золотые медали получили Станислав Рутковский (весовая категория 38 кг), Каролина Петрова (67 кг), Руслана Гараева (выполнила МС в весовой категории 60 кг), Анастасия Тихонова (51 кг).

Из России в соревнованиях приняли участие 104 тайбоксера из 30 регионов страны.