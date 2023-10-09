Сургутянки смогут пройти бесплатный осмотр молочных желез и получить консультацию врача-онколога

В субботу, 14 октября, в Окружном онкологическом центре «Сургутской окружной клинической больницы» пройдет открытый диагностический день с проведением осмотра молочных желез и консультацией врачей-онкологов. Горожанки смогут посетить больницу с 8:00 до 13:00.

«Первичный прием проведут опытные врачи онкологи, маммологи, врачи ультразвуковой диагностики. При наличии показаний выполнят диагностические исследования (УЗИ). Маршрутизация пациенток осуществляется через регистратуру», − сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

При себе иметь сургутянкам нужно иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и страховой полис.