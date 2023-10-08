В Сургуте работает губернатор Югры Наталья Комарова

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила несколько значимых для Сургута объектов. В первую очередь она лично оценила ход строительства новой школы в 42 микрорайоне. На сегодняшний день образовательное учреждение готово на 90%, остальная часть работы завершится к концу года.

Глава региона посетила и Школу креативных индустрий, которая открылась 1 сентября этого года на двух площадках – Сургутской филармонии и Технополисе. В них бесплатно занимаются будущие звукорежиссеры, а также создатели анимационных и видеоматериалов. «Центры креативных индустрий создаются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Первая школа креативных индустрий появилась в Ханты-Мансийске. Рада тому, что и у сургутян теперь есть такая возможность», – отметила Наталья Комарова.

Губернатор осмотрела производственные цеха и ознакомилась с рабочим процессом в Домостроительном комбинате «Сибпромстрой». Специалисты ежегодно производят здесь материалы для строительства 300 тысяч кв м жилья.

Затем Наталья Комарова навестила собственников квартир двух домов в ЖК «Любимый», которые были недавно достроены. Сейчас идет процесс восстановления законных прав дольщиков, так как застройщик не выполнил свои обязательства. Губернатору также предложили оценить концепцию комплексного развития города в 1 и 2 микрорайонах города, где ООО «Брусника» планирует в течение 5 лет снести и расселить аварийное жилье.

Напоминаем, что сегодня Наталья Комарова встретится с местными жителями в 12:00 в здании СурГУ. Кроме того, в рамках второго дня своего визита губернатор посетит Промышленный технопарк Сириус Б.