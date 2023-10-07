Власти Сургута прокомментировали информацию о снесенном здании Росимущества

В администрации Сургута прокомментировали опубликованную СМИ новость о том, что городские власти по ошибке снесли здание Росимущества на улице Сосновая. По данным мэрии, строение убрали на законный основаниях.

«В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле. Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно», - сообщает департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута.

Накануне в СМИ прошла информация о том, что мэрия Сургута по ошибке снесла здание Росимущества, и теперь ей придется возместить ущерб в размере 1,13 млн рублей.