В Сургуте активно обновляют остановочные павильоны

В 2023 году в Сургуте установят в два раза больше остановок, чем в прошлом году. Так, на улицах города появятся 23 новых автопавильона, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Помимо установки новых, а также замены автопавильонов, в настоящее время проходят капитальный ремонт остановки, эксплуатируемые на улично-дорожной сети Сургута свыше 10 лет в количестве 11 штук. После ремонта их вернут в места остановок общественного транспорта», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

Подчеркнем, что остановки устанавливают с учетом пожеланий горожан. На сегодняшний день поставили 15 новых павильонов, оснащенных двумя инфракрасными излучателями и освещением.

Кроме того, в рамках капитального ремонта автомобильной дороги по улице Привокзальной будет установлено пять павильонов, а после устройства тротуара по проспекту Пролетарскому – еще два. Одну остановку обустроят в жилом комплексе «Марьина гора».