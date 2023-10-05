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Создание «Сургутского Кремля» теперь можно поддержать – и увековечить в нём своё имя

Начался сбор средств на установку памятного знака «Сургутский Кремль»

Создание «Сургутского Кремля» теперь можно поддержать – и увековечить в нём своё имя
Фото администрации Сургута

Сургут готовится к своему значимому юбилею – 430-летию, и администрация города напоминает об амбициозном проекте – пешеходном маршруте «Сургутский Кремль». К 12 июня 2024 года планируется представить основной контур этого маршрута, охватывающего историческое пространство города в пределах XVI-XIX веков – а ныне 9-10 микрорайоны города. Этот маршрут станет символической квинтэссенцией богатой истории Сургута и будет включать в себя большой памятный знак, создание которого может поддержать любой желающий.

Глава города Андрей Филатов презентовал проект «Сургутского Кремля» в феврале 2023 года. «История – наша память, а память – наша сила. Проект «Сургутский Кремль» как раз даст возможность жителям и гостям города погрузиться в историю Сургута», – сказал тогда градоначальник.

Сургут начал свою историю как небольшой укрепленный городок на берегу реки. До начала XVIII века он состоял из деревянного кремля и посада. Благодаря научным исследованиям удалось восстановить очертания древнего города на территории 9-10 микрорайонов. Многочисленные археологические находки под многоэтажными зданиями подтверждают богатую культурную и историческую ценность этого места.

Проект «Сургутский Кремль» расскажет о жизни Сургута в его первые столетия. В рамках маршрута будут представлены отреставрированные исторические объекты – в частности, купеческая усадьба Г.С. Клепикова, который служит образцом сибирского зодчества и является филиалом Сургутского краеведческого музея. Недавно там завершился ремонт. Пешеходный маршрут также будет украшен арт-объектами – такими, как «Стена времени», представляющая собой хронологическое полотно города, созданное молодыми художниками, а также муралами на стенах зданий с изображениями исторических событий.

Маршрут оборудуют тематической навигацией, указателями, стендами с краткими описаниями исторических событий, архитектурной подсветкой, малыми архитектурными формами, а также зонами отдыха и активности. Этот маршрут будет интересен как для семейных прогулок, так и для образовательных целей. Полноценная реализация проекта запланирована на три года.

Создание пешеходного маршрута финансируется из бюджета города. Однако, помимо государственных источников, жители города и предприниматели также могут поддержать проект, а также участвовать в создании памятного знака «Сургутского Кремля». Участие в проекте открыто для всех, кто ценит историю своего родного города и хочет внести свой вклад в его будущее. Люди могут поддержать проект, направив денежные средства на специальный счет, предназначенный именно для этой цели. Все жертвователи, независимо от суммы пожертвования, будут внесены в список «создателей» Сургутского Кремля и конкретно памятного знака, который можно будет просмотреть через QR-код, размещенный на будущем памятнике.

Для удобства жертвователей был создан QR-код, позволяющий перевести средства на проект. Сумма может быть любой, важен сам факт вовлечения жителей, что сделает «Сургутский Кремль» по-настоящему народным проектом, отражающим силу единства и патриотизма сургутян.

Справка «НГ»:

Поддержать создание «Сургутского Кремля» можно по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

УФК по ХМАО-Югре (Администрация города Сургута, л/с 04873031020)

ИНН: 8602020249

КПП: 860201001

Р/сч.: 03100643000000018700 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

К/сч.: 40102810245370000007

БИК: 007162163

Назначение платежа:

(04020704050040001150 04873031020) Безвозмездное перечисление на обустройство пешеходного маршрута и объекта Сургутский Кремль

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 17:57, просмотров: 113, комментариев: 0
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