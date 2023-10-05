Бывшая наркоторговка из Сургута вышла замуж за мигранта в обмен на еду

Полицейские Сургута выявили факт фиктивного брака ради получения разрешения на временное пребывание в стране между мигрантом и 39-летней местной жительницей. Оказалось, что в июне 2023 года злоумышленница вышла замуж за иностранца в обмен на еду, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков сургутянка узнала о том, что 34-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья желает получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и в этих целях пытается жениться на гражданке России. Заинтересовавшись этим, женщина предложила ему заключить фиктивный брак», − говорится в сообщении.

Теперь мужчину могут выдворить за пределы России. В отношении сургутянки возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.