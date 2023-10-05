Сургутянам рассказали, куда обращаться при проблемах с отоплением

В Сургуте с 27 сентября началась подача тепла в жилой фонд. На сегодня батареи нагрелись в 1 375 домах, сообщил замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин в ходе совещания, посвященного отопительному сезону.

«Управляющими организациями сейчас ведутся работы по регулированию параметров отопления и развоздушиванию стояков. В течение пяти дней после подачи теплоносителя управляющая компания должна выполнить эти работу и обеспечить тепло в квартирах», - уточнил Вячеслав Адушкин.

Жителям, у которых в квартирах по-прежнему холодно, батареи не работают, необходимо обратиться в свою УК для вызова специалистов. В случае, если управляющая организация не решает вопрос, следует позвонить в департамент городского хозяйства администрации Сургута по тел. 52-44-44.