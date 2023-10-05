В жилых домах и соцобъектах Сургута отключат горячую и холодную воду

В жилых домах и соцобъектах Сургута 5 и 6 октября отключат холодную и горячую воду, сообщает пресс-служба горводоканала.

5 октября с 9 до 14 часов холодной воды не будет по адресам: Ленинградская, 10а; ХШ №1 им. Л. А. Горды; ДШИ им. Г. Кукуевицкого, Ленинградская, 12. На следующий день по этим же адресам с 9 до 17 часов не будет горячей воды.

Кроме того, отключение холодной воды произойдет 6 октября с 9 до 13 часов, а горячей - с 13 до 18 часов по следующим адресам: ж.д. Ленинградская, 15; пр-т Набережный, 12/1, 14; ПАО СНГ пр-т Набережный, 6, 8, 10; гост. «Обь» пр-т Набережный, 16; ООО «Дионис» пр-т Набережный, 14/1; ПГ№24 Набережный, 8, 10/1.

После завершения работ качество холодной воды может временно ухудшиться, предупредили в горводоканале.