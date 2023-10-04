Супруги из Сургута набрали кредитов на 17 миллионов рублей и перевели деньги мошенникам

В полицию Сургута обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве. После общения с аферистами супруги потеряли свыше 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД города.

32-летняя сургутянка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты. Далее женщине позвонил мнимый представитель банка и предложил аннулировать оформленные займы. Для этого он посоветовал удалить старый счет и открыть новый, а все финансы временно перевести на резервный счет, который невозможно обналичить. После этого югорчанке позвонил лже-сотрудник силовой структуры, который пообещал раскрыть «преступную цепочку» и предложил сотрудничество. Следуя его инструкциям, она купила новый телефон и установила на него программу для бесконтактной оплаты.

«Сургутянка оформила кредиты в разных банках города и перевела 11 125 000 рублей на счета, указанные неизвестными. Когда ее кредитный потенциал был исчерпан, и банки начали отказывать в выдаче денежных средств, злоумышленники сообщили ей, что произошло слияние ее счетов со счетами супруга. Аргументируя тем, что они помогают сотрудникам правоохранительных органов, потерпевшая убедила мужа следовать предложенной преступниками схеме. В течение нескольких дней мужчина оформил займы на сумму более 6 750 000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Когда и его кредитный потенциал оказался исчерпан, супруги поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию.