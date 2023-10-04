5 700 детей родились в Сургуте за 9 месяцев

В Сургутском центре охраны материнства и детства за 9 месяцев 2023 года родились 5 700 малышей - 2960 мальчиков и 2740 девочек. В их числе - 3 тройни и 63 двойни, а 185 ребятишек из общего количества родились благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба медучреждения.

Только в сентябре специалисты Центра приняли 682 ребенка - 317 мальчиков и 365 девочек.

По данным Тюменьстата, за семь месяцев в ХМАО родились 10 918 детей, пишет «Сургутская трибуна». За январь – июль естественный прирост населения составил 4 786 человек и вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.