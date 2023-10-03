В Сургуте случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля

Накануне, 2 октября, на улице Энергостроителей в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадала 51-летняя женщина. По предварительной информации, водитель «Камаза» создал помеху в движении, после чего автоледи на «Ладе» наехала на металлическое ограждение и съехала с дороги.

«Около 18:20 на улице Энергостроителей города Сургут, 47-летний водитель, управляя автотранспортом «Камаз» с полуприцепом, по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на нерегулируемом перекрестке создал помеху в движении встречному автомобилю «Лада Гранта» под управлением 51 - летней женщины, в результате чего автоледи допустила наезд на препятствие в виде металлического ограждения с последующим съездом с дороги и опрокидыванием», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.