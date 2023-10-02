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Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» появится в Сургуте

Сургутянам предлагают поучаствовать в создании «Сургутского Кремля»

Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» появится в Сургуте
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Сургут готовится к своему 430-летию. К июню 2024 года в городе планируют презентовать основной контур пешеходного маршрута «Сургутский Кремль» по историческому пространству в границах 16-19 веков и памятный знак на этом маршруте.

Проект включает в себя отреставрированные исторические здания, арт-объекты и муралы на стенах домов с исторической тематикой. Маршрут будет украшен тематической навигацией, указателями, стендами с описанием исторических событий, архитектурной подсветкой, малыми архитектурными формами, зонами отдыха и активности.

«История – наша память, а память – наша сила. Проект «Сургутский Кремль» как раз даст возможность жителям и гостям города погрузиться в историю Сургута», – отметил еще на старте проекта в феврале 2023 года глава города Андрей Филатов.

Проект финансируется из бюджета Сургута. Жители города и предприниматели также могут поддержать проект, направив денежные средства на специальный счет. Все жертвователи будут указаны в списке на памятном знаке.

Перевести средства можно с помощью QR-кода, который указан ниже. При этом сумма может быть любой, даже символической. Участие жителей города в сборе средств сделает проект по-настоящему народным.

QR-код для оплаты в приложениях банков

Получатель платежа:

УФК по ХМАО-Югре (Администрация города Сургута, л/с 04873031020)

ИНН: 8602020249

КПП: 860201001

Р/сч.: 03100643000000018700 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

К/сч.: 40102810245370000007

БИК: 007162163

Назначение платежа:

(04020704050040001150 04873031020) Безвозмездное перечисление на обустройство пешеходного маршрута и объекта Сургутский Кремль


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Сегодня в 17:46, просмотров: 216, комментариев: 0
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