Пропавший в Сургуте 15-летний подросток нашелся в Екатеринбурге

Пропавший в Сургуте 27 сентября 15-летний Шамиль Мансуров нашелся. По данным издания Neft, подросток уехал из Сургута в Екатеринбург, там его и обнаружили.

Волонтеры, которые участвовали в поисках, деталей не сообщают. «Комментариев не даем, где и как нашли. Сработала наша ориентировка. Всем большое спасибо за помощь в поиске от нашего отряда и от полиции», – говорится в группе «Поиск пропавших людей - Югра» в VK.

Шамиль Мансуров из Сургута пропал 27 сентября. По словам родителей, он ушел из дома на тренировку и не вернулся. Подростка искали несколько дней волонтеры и полицейские. Сейчас мальчик находится в отделении полиции Екатеринбурга, за ним выехали родители, уточняет издание.