Власти Сургутского района подвели итоги ремонтной кампании на дорогах

Пять километров дорог капитально отремонтировали в Сургутском районе: об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета. Площадь ремонта составила почти 30 тысяч квадратных метров.

«В Солнечном: ул. Советская, ул. Зои Космодемьянской и часть улицы Космонавтов. В селе Угут: ул. Набережная и ул. Северная, — перечисляет заместитель директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Максим Васько. — Ну, и отремонтирован самый важный участок федеральной автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск, через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск. Строительство дороги было изначально запланировано на 2 этапа. Но с учетом важности данного объекта было принято решение отремонтировать ее в этом году. Решение принимал глава Сургутского района Андрей Трубецкой».