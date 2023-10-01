Турнир по боксу готовится в Сургуте: публикуем программу

Региональный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти тренеров-преподавателей Югры, пройдет в Сургуте с 11 по 14 октября. Бои будут идти в СК «Энергетик», ежедневно планируется множество соревнований.
11 октября
8:00-10:00 – взвешивание участников соревнований
10:30 – жеребьевка
15:30 – предварительные бои
18:00 – торжественное открытие соревнований
12 октября
12:00 – предварительные бои
13 октября
12:00 – полуфинальные бои
14 октября
12:00 – финальные бои, награждение победителей и призеров, закрытие турнира.