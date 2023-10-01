Власти Сургута отчитались о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями

Улицы и дворы Сургута постепенно приводят в соответствие с нуждами маломобильных людей и инвалидов: накануне администрация города отчиталась о том, что сделано на сегодняшний день. Так, на реализацию мероприятий по приспособлению адресов, в которых живут инвалиды, выделено почти 12,5 миллиона рублей: деньги поступают как из регионального (9,2 млн руб.), так и из городского бюджетов (3,1 млн руб.). Соответствующие работы уже завершились по десяти адресам — на придомовых территориях нанесена разметка парковочных мест, установлены информационные знаки.

В 2021 году власти купили 12 квартир, которые оборудованы с учетом проживания в них инвалидов: в нынешнем году с будущими жильцами заключили договоры мены.

Сегодня люди с ограниченными возможностями получают государственную поддержку: с моменту установления этих мер свои жилищные условия улучшили 118 сургутян этой категории.