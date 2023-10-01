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​Благоустройство с учетом нужд инвалидов: какие меры принимаются в Сургуте?

Власти Сургута отчитались о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями

​Благоустройство с учетом нужд инвалидов: какие меры принимаются в Сургуте?
Фото: ru.freepik.com

Улицы и дворы Сургута постепенно приводят в соответствие с нуждами маломобильных людей и инвалидов: накануне администрация города отчиталась о том, что сделано на сегодняшний день. Так, на реализацию мероприятий по приспособлению адресов, в которых живут инвалиды, выделено почти 12,5 миллиона рублей: деньги поступают как из регионального (9,2 млн руб.), так и из городского бюджетов (3,1 млн руб.). Соответствующие работы уже завершились по десяти адресам — на придомовых территориях нанесена разметка парковочных мест, установлены информационные знаки.

В 2021 году власти купили 12 квартир, которые оборудованы с учетом проживания в них инвалидов: в нынешнем году с будущими жильцами заключили договоры мены.

Сегодня люди с ограниченными возможностями получают государственную поддержку: с моменту установления этих мер свои жилищные условия улучшили 118 сургутян этой категории.


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01 октября в 14:41, просмотров: 763, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
01 октября в 15:25
Отчёт о мерах поддержки инвалидов скромен, как и сумма потраченных средств в 12, 5 млн рублей. Причем город потратил из своих бюджетных средств всего 3,1 млн рублей. Может город молодой и инвалидов здесь нет от слова СОВСЕМ? Нет они есть. Даже центр адаптивных видов спортов открыт для реабилитации инвалидов. Но опять спорт. Наиболее актуальна для инвалидов является транспортная проблема. К примеру для инвалидов с нарушением ОДА. А передвигаться по городу и здоровому человеку трудно. Не то что инвалиду на коляске. Поездки в поликлиники, в аптеки в соцслужбы- это проблема для всех инвалидов. Реформа городского общественного транспорта вообще выкинули их на обочину. Можно конечно разметить места для парковки инвалидов на стоянках автотранспорта, поставить знаки и поставить «галочку» в отчете, но проблемы передвижения подгорелую остаются самыми трудными в жизни инвалидов. Можно конечно строить приюты для собак за 31 млн рублей и создать штат обслуживания их с директором приюта во главе. Но расходы на передвижение инвалидов по городу не должны быть меньше, чем расходы на строительство собачьего приюта. А расходы на подвозку инвалидов должны быть по крайней мере сопоставимы с подвозкой школьников из микрорайонов нерадивых девелоперов. Ведь получается, что из микрорайонов нерадивых девелоперов, куда не ходят автобусы, инвалиду и не выбраться в поликлинику, в аптеку, в социальные службы города. А посему пока по отчёту по благоустройству улиц и дворов с учетом потребностей инвалидов ставлю незачёт.

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