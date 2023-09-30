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В Сургуте изменилось движение трех автобусов

В Сургуте продолжают корректировать движение общественного транспорта

В Сургуте изменилось движение трех автобусов
Фото: администрация Сургута

В Сургуте изменили маршрут трех автобусов исходя из потребностей горожан. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, в которой приняли участие представители администрации, думы, общественности и местные жители.

На заседании было предложено внести изменения по маршруту № 68. От жителей поступали вопросы по отсутствию маршрутов городского регулярного транспорта, соединяющих микрорайоны № 36 и «Железнодорожников». Для решения вопроса выполнено благоустройство временных остановочных площадок вблизи ЖК «Зеленое», чтобы организовать движение автобусов и прямого транспортного сообщения по ул. Есенина. Маршрут будет проходить от Югорского тракта, через Грибоедовскую развязку, улицы Есенина, Грибоедова к железнодорожному вокзалу и обратно.

Также по просьбам жителей на заседании рассмотрели корректировку по маршруту № 18, добавив в схему маршрута улицы Щепеткина, Мелик-Карамова, Югорскую и далее по проспекту Комсомольскому.

Еще одно пожелание жителей учли на заседании комиссии. В схему маршрута № 32 предложено добавить участок от улицы Щепеткина по улице Рыбников в направлении к Речному вокзалу. Далее движение пройдёт по существующему маршруту по улице Щепеткина.

Все три корректировки единогласно приняли участники комиссии.

С 18 апреля часть маршрутов уже скорректирована на основании замечаний и предложений граждан, которые были рассмотрены на комиссии. По итогам заседаний изменены 4 дачных и 10 городских маршрутов. Запущено два новых– № 27 и № 37. По просьбам сургутян скорректировано расписание движения автобусов в утреннее и вечернее время, в том числе для сокращения интервала движения, для подвоза школьников в первую, вторую смены и вечером со школы.

В настоящее время корректируется зимнее расписание, которое начнет действовать с 1 октября и традиционно предусматривает большее число автобусов на городских маршрутах за счёт перераспределения единиц транспорта с дачных направлений.


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30 сентября в 18:17, просмотров: 1049, комментариев: 0
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