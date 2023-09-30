В Сургуте потушили подстанцию «Олимпийская» в рамках учений

В Сургуте прошли учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с пожаром на высоковольтной подстанции «Олимпийская».

В учениях приняли участие управление по делам ГО и ЧС и департамент городского хозяйства Администрации города, Сургутский филиал «Россети Тюмень», Сургутские городские электрические сети, 1 пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Югре, УМВД России по Сургуту, Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи и Сургутский спасательный центр. Всего в командно-штабных учениях приняли участие 60 человек и 20 единиц техники.

«Основные задачи учения – это повышение уровня теоретических знаний и совершенствование практических навыков при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики. Также мы отработали вопросы организации взаимодействия и слаженности работы между службами. По результатам учений замечаний не выявлено, все службы готовы к выполнению задач по предназначению», – рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Андрей Рачев.

По легенде учений, в результате чрезвычайной ситуации на подстанции произошло отключение электроэнергии. Без энергоресурса остались жилые дома и ряд социально значимых объектов. В целом, условное ограничение электроснабжения коснулось более 27 тысяч сургутян.

«Основная цель энергетиков – обеспечить надежное электроснабжение жителей города. Такие учения позволяют на практике отработать навыки по ликвидации внештатных ситуаций, возникших в силу воздействия внешних факторов. Это возможность проверить свою готовность. По результатам оценки комиссии в ходе учений все было выполнено четко, быстро, профессионально», – подчеркнул директор филиала «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети Виталий Мазуров.