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Более 10 тысяч жителей Сургута хранят у себя оружие

В Югре 16 тысяч людей владеют оружием, 10 тысяч из них проживают в Сургуте

Более 10 тысяч жителей Сургута хранят у себя оружие
Фото: ru.freepik.com

Более 10 тысяч сургутян владеют оружием. Всего горожане хранят у себя 15 тысяч единиц оружия.

«Сотрудниками нашего отдела контролируется оборот гражданского оружия у более 16 000 его владельцев, у которых в пользовании находится более 23 000 единиц оружия. Если говорить отдельно про Сургут, то это более 10 000 владельцев и около 15 000 единиц оружия», – рассказал заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Сургуту, Когалыму, Лангепасу и Сургутскому району Управления росгвардии по ХМАО майор полиции Евгений Кунавич.

Кроме того, в 2023 году югорчане сдали пять единиц незарегистрированного оружия, 200 штук боеприпасов на сумму вознаграждения около 20 000 рублей.


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30 сентября в 14:26, просмотров: 825, комментариев: 0
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