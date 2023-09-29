Администрация Сургута разместила на портале госзакупок тендер на строительство ледовых городков

В Сургуте ищут подрядчика для строительства двух ледовых городков для новогоднего оформления города. Один планируется установить в сквере Свято-Троицкого собора, второй − на Центральной площади. На эти работы администрация готова выделить почти 6 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Гарантийной срок на все ледовые скульптуры (в т.ч. ограждения, горки, лабиринты) устанавливается до 15.03.2024 года. Подрядчик предоставляет гарантийный срок (который составляет не менее трех месяцев с момента приемки работ по контракту Заказчиком) на бесперебойную работу светового оборудования, установленного в ледовых городках и на ледовых объектах», − сообщают в техзадании.

Напоминаем, в прошлом году два ледовых городка обошлись мэрии в 6,7 млн рублей.