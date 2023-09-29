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Куда сходить в Сургуте на выходных 30 сентября − 1 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 30 сентября − 1 октября? // АФИША
Фото: «ТАиК «Петрушка»

30 сентября

Стендап-концерт «Open StandUp»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Большой стендап-концерт с новым и проверенным материалом от опытных резидентов «Open StandUp» и участников фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже в девяти городах. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить. На мероприятии звучит ненормативная лексика.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 450, на входе: 600 рублей. 18+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Малыш и Карлсон»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 13:00.

Юным сургутянам расскажут известную и полюбившуюся многим историю про Малыша и его друга Карлсона, который живет на крыше.

Музыка – Э. В. Денисов. Симфонический оркестр радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижер – заслуженный артист Российской Федерации Денис Кирпанёв. Художественное слово – народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов.

Телефон для справок: 52-18-12. Вход бесплатный. 6+

Спектакль «Загадка козьей хатки»

Место проведения: зал МАУ «ТАиК Петрушка», Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00.

Невероятная детективная история по мотивам русской народной сказки «Козья Хатка». В лесной диковинный домик, где живут веселые козы, проникает воришка. Кто же он – этот воришка? Кто разоблачит его? И чем все закончится?

Телефон для справок: 7 (3462) 34-48-18, +7 (3462) 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. 3+

1 октября

Открытие XI Международного фестиваля искусств «60 параллель»

Место проведения: большой зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 17:00.

65 музыкантов на одной сцене, а также хоровая капелла «Светилен» и хор Сургутского музыкального колледжа, подарят слушателям яркие эмоции и атмосферу праздника. Гости всецело ощутят, что русская культура – это наше национальное богатство, могучая сила, великая гордость. В 2024 году исполнится 180 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова, 220 лет со дня рождения Михаила Глинки. В программе концерта прозвучат произведения этих великих русских композиторов.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билетов: от 700 до 1200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Театральный дежурный по чтению

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Республики, 78/1. Время: 12:00.

Артист-кукловод Театра актера и куклы «Петрушка» Иван Соловьев превратит сказку «Кот в сапогах» в настоящее театральное представление, в котором всем заправляет Кот — искусный режиссер и главный актер своего собственного спектакля. На чтении сказки также пройдет розыгрыш двух билетов на две персоны в Сургутскую филармонию на спектакль «Кот в сапогах», который состоится 8 октября.

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход бесплатный. 3+

Музейное занятие «Фитодизайн»

Место проведения: Купеческая усадьба. Дом купца Г. С. Клепикова, Просвещения, 7. Время: 12:00.

В ходе творческого занятия вы познакомитесь с гербарием местных видов флоры, многие из которых пойдут на изготовление удивительной закладки для книг. Фитодизайн – это уникальная возможность получить навыки необычной техники аппликации.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Бэби-спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой»

Место проведения: зал «ТАиК «Петрушка», Энгельса, 11. Время: 10:00 и 12:00.

Уложили девочку Машу спать. Долго лежала – никак сон не приходит. Кровать не удобная, подушка душная, одеяло кусачее. Решила пойти в сад погулять. По пути она встретила собаку Тявку, курочек, белую цаплю и летучую мышь. Узнала, кто как спит... Наконец, устала любопытная Маша. Вернулась в комнату и поняла, что ее постелька самая уютная и мягкая.

Телефоны для справок: +7 (3462) 34 44 03, +7 (3462) 63 71 95, +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


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