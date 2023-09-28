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В Сургуте приступили к строительству только двух спортобъектов из обещанных пяти

Сургутские депутаты обеспокоены задержкой строительства спортобъектов по концессии

В Сургуте приступили к строительству только двух спортобъектов из обещанных пяти
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте задерживается строительство пяти спортобъектов. Напомним, что в прошлом году администрация заключила концессионное соглашение с подрядчиками на строительство быстровозводимых комплексов, однако только на двух участках начались работы – это на месте бывшей базы СПОПАТа и рядом со школой №12. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по соцполитике.

«Действительно, фактические сроки проектирования, прохождения экспертизы до выхода на положительное заключение, по факту, гораздо больше, чем было запланировано. Сроки создания объекта не меняются. Мы уже прогнозируем, что они будут сдвигаться», — заверил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин.

Депутаты крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Бумажная волокита и несправедливые наказания для подрядчиков могут отпугнуть инвесторов.

«Массовый характер носит эта проблема, и я не думаю, что все подрядчики такие недобросовестные, которым сегодня грозят штрафы. Ведь они тоже предприниматели, они считают свою прибыль. Если они будут понимать, что эти штрафы наравне с прибылью, то, наверное, они вообще не достроят эти объекты и будут всячески уклоняться от завершения реализации этих объектов», — сообщил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.


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28 сентября в 13:03, просмотров: 649, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
28 сентября в 13:24
Кто несет персональную ответственность? Имя, фамилия!
Что знали горожане кому в глаза сказать , все что думаешь о нем!
Пётр Назаров
28 сентября в 16:00
Конечно, главное, чтобы инвесторов не спугнуть, и показатели нужные выполнить. А то, что до жителей района и до самого района - всё равно что будет. Уничтожили район "А": ликвидировали единственную пешеходную асфальтированную дорожку внутри района "А", спили больше 100 деревьев. Дети ходят в школу по грязи. Понятно - чужие. Давайте дальше всё сносить и уничтожать. Вернемся с состоянию 40-летней давности, когда один песок был под ногами.
Пётр Назаров
28 сентября в 17:11
Конечно, главное, чтобы инвесторов не спугнуть, и показатели нужные выполнить. А то, что до жителей района и до самого района - всё равно что будет. Уничтожили район "А": ликвидировали единственную пешеходную асфальтированную дорожку внутри района "А", спили больше 100 деревьев. Дети ходят в школу по грязи. Понятно - чужие. Давайте дальше всё сносить и уничтожать. Вернемся с состоянию 40-летней давности, когда один песок был под ногами.
Alkonowa1ow
Сегодня в 00:08
С концессией городские проблемы понятны. Непонятно одно: неужели город столь бесправен перед распределителями окружного «бюджетного пирога», что ни одного объекта в городе не строится по прямым муниципальным или окружным контрактам. Школы и «быстровозводимые» (хотя, это пародия на «быстровозводимость») спортивные сооружения строят по концессии. Жд вокзал строят РЖД на паям с «Фондом развития Югры» 50%/50%. ГКЦ под вопросом. С «Петрушкой» устроили такую «петрушку», что впору ставить спектакль о похождениях Сургутского театра «Петрушка» с неизвестным финалом. Где деньги, Зин? Где деньги на финансирование по прямым муниципальным и региональным контрактам? Почему, если что-то в городе планируют строить, то нужна концессия или федеральное и окружное финансирование. Тот же «арочник-спортзал» в 20А мкр продавили через региональное финансирование и вырубили для этого сотни деревьев. Зато десятки миллиардов рублей идут на финансирование «Юнити- парка» и второго автомобильного моста, которые к городу имеют отношение только по названиям их географических локаций. А недавно выбранный в Сургуте 33% голосов Губернатор Тюменской области Александр Моор загрузил госзаказами «Мостострой-11» по Тюмени и в финансирование второго моста через Обь не вкладывает ни копейки, хотя этого мост имеет общее значение для всех трёх субъектов Федерации всТюменскоц области и прежде всего для любимого Тюменью Ямала. И в областной Думе ямальцы создали «монархию», где председатель областной Думы выходец с Ямала, как монарх передаёт кресло своё по наследству представителю Ямала уже 25 лет. А профинансировать автомобильный мост в интересах Ямала должен «дядя», вернее «тетя-Югра». Нет, конечно можно было бы переступить через себя и войти в положение «сильных мира сего» и продолжить эту «волынку» с ГЧП в городе. Если бы это был какой-то дотационный и депрессивный город. Но город дает сегодня в федеральный и региональные бюджеты триллионы рублей налогов. Но город в своём прошлом недостроил столько, что нужен, как минимум десяток лет, чтобы вернуть своих долги перед людьми и прежде всего перед ветеранами, которые пожили не один десяток лет в этом городе без элементарного комфорта. А тут нам выкатывают концессию. А тут нам толкуют, что «денег нет- но вы держитесь». Странно все это, однако.
Alkonowa1ow
Сегодня в 09:25
Вот образчик отношения чиновников к запросам жителей микрорайона А сохранить существующий зелёный уголок с пешеходными дорожками. Когда стал выбор сохранить сто деревьев или сохранить «подачку» с барского плеча федерального или регионального пошиба (не суть важно), то деревья в мкр А превратились в пни. Идём дальше. Образчик такого отношения к развитию городского общественного транспорта. Построенная на болоте базы СПОПАТ на 30 лет Победы была третьей локацией городских автобусов в истории городского автотранспорта. Первая ее локация на проспекте Набережном была открытая стоянка без тёплых боксов и естественно при освобождении базы с тёплыми цехами промысловом- геофизической конторы на ул. Губкина их перевели туда. Затем появилась локация на базе УТТ по ул. Г.Кукуевицкого. Теперь автобусы вынесены в промзону. Понятно, что при таком отношении к развитию городского общественного транспорта, когда сокращаются маршруты база СПОПАТ на 30 лет Победы показалась ненужной и решили от неё отказаться. Но почему на этом месте строят по концессии какой-то мини- спортзал для занятий на льду, непонятно. Место это практически в центре города и использование его для быстровозводимого спортивного объекта решение сомнительное. Похоже в городе концессионеры и финансовые подачки сверху правят бал и ради этого срубаются деревья и ликвидируется по сути городской общественный транспорт.
Какое-то объяснение должно быть. Почему так происходит? Почему так расставлены приоритеты?
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