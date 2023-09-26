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Медики и власти Сургута призывают жителей прививаться от гриппа

В Сургуте продолжается вакцинация от гриппа и сезонных ОРВИ

Медики и власти Сургута призывают жителей прививаться от гриппа
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. Пока через эту важную процедуру прошли порядка четверти от запланированного числа горожан. «Вакцинация против гриппа – это наиболее эффективный способ профилактики тяжелых осложнений, – рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова. – По постановлению главного государственного санитарного врача должно быть вакцинировано не менее 60 процентов населения, а в группе риска − не менее 70 процентов. В Сургуте это 237 тысяч человек, из них почти 89 тысяч − детское население. Вакцина постоянно поступает. Она отечественного производства и доказала эффективность и безопасность. Есть несколько видов вакцин: «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри».

Прививаться действительно стоит. Как рассказывает врач-терапевт и популяризатор науки Алексей Водовозов, человечество научилось достаточно эффективно бороться против бактериологических инфекций при помощи антибиотиков, а вот от вирусов «волшебных таблеток» не существует – их лучше просто избегать при помощи вакцинации. Подтверждает это и заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева в интервью СИА-ПРЕСС – по ее словам, заболевание гриппом или любым другим ОРВИ это всегда комплексный удар по организму, так что лучше подобного избегать, а не полагаться на легкомысленное «поболею три дня и все пройдет».

А между тем вопрос приобретает все большую актуальность. Только за минувшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Сургуте скакнул сразу на 60 процентов. «Обычно с начала учебного года всегда отмечается рост заболеваемости. Дети начинают ходить в школу, люди активно возвращаются из отпусков, а это означает большое количество контактов», – отметила Любовь Колесникова.

В Сургут уже поставлено более половины от необходимого количества вакцин от гриппа. Все они – российского производства, но с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которая анализирует текущие штаммы гриппа и подсказывает производителям, к каким именно разновидностям вируса следует готовиться в текущем сезоне. Как сообщает администрация Сургута, привиться сургутяне могут во всех поликлиниках города по месту жительства, а работникам крупных предприятий открыта опция сделать укол, «не отходя от станка» – к ним будут выезжать мобильные прививочные бригады. Детям вакцины могут поставить прямо в детских садах и школах.

Если вы входите в группу риска, то не лишним будет поставить также прививку от коронавируса. Но вновь делать эту процедуру массовой власти пока не планируют. «Вакцина от коронавирусной инфекцией для взрослых уже получена. Поступило 2240 доз 1-компонентной вакцины «Спутник-Лайт». Массовой вакцинации не предполагается. Она будет осуществляться среди групп риска – это пациенты с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Действие вакцины – шесть месяцев», – подчеркнула Любовь Колесникова.

Помимо профилактических уколов, следует соблюдать гигиенические меры безопасности. В частности, во время разгула ОРВИ лучше избегать мест массового скопления людей, а если уж туда попали – надевать маски, не контактировать с заболевшими, и самим оставаться дома в случае недомогания. Также не забывайте мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, и регулярно проводить дома влажную уборку.

Также следует готовиться к повышенным мерам безопасности в медицинских учреждениях. Там с 22 сентября по поручению губернатора введены масочный режим, входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:35, просмотров: 287, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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