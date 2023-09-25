Ремонт проезда Мунарева в Сургуте завершится в 2025 году

В Сургуте отремонтируют проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова. Работы выполнят в несколько этапов, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Эта территория в 27-ом микрорайоне важна не только для пешеходов. Здесь высокий уровень автомобильного трафика. Участок связывает несколько социально-значимых объектов», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обращения сургутян с просьбой отремонтировать проезд Мунарева поступали с 2016 года, в этом году удалось наконец предусмотреть деньги на выполнение работ. Муниципальный контракт уже заключен. До конца этого года начнутся подготовительные работы и закупка материалов.

В 2024 году запланировано переустройство инженерных сетей и дорожного полотна. Завершатся работы в 2025 году.