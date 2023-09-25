Зарплаты в Сургуте и Ханты-Мансийске признали одними из самых высоких в стране

Сургут и Ханты-Мансийск вошли в топ-10 российских городов с самыми высокими заработными платами в стране по итогам первой половины 2023 года, следует из рейтинга РИА «Новости». За основу эксперты взяли количество фиксированных потребительских наборов, которое можно приобрести на среднемесячную зарплату.

Лидером среди югорских городов стал Сургут, который разместился на 5 строчке рейтинга. В первой половине текущего года жители города в среднем получали около 104 тысяч рублей в месяц . На эти деньги можно было купить шесть фиксированных потребительских наборов.

Ханты-Мансийск разместился на 6 месте со среднемесячным заработком 99 тысяч рублей. На эту сумму можно было приобрести 4,41 фиксированного потребительского набора. Нижневартовск в первую десятку не вошел, заняв 14 позицию с зарплатой около 86 тысяч рублей и 3,82 потребнабора.

Эксперты также оценили рост зарплат в российских городах по сравнению с первой половиной 2022 года. По этому показателю лидером среди югорских городов стал Ханты-Мансийск, где заработок вырос на 15,7%. Следом идет Нижневартовск (+12,8%), замыкает тройку Сургут (+10,2%).

В целом в стране самые высокие зарплаты зафиксировали в Новом Уренгое - 142 тыс. рублей. На последних строчках рейтинга оказались Элиста и Нальчик с доходами около 38 тысяч рублей.