Обустройство площадки для выгула собак в Сургуте в 20А микрорайоне завершится к началу октября

В парковой зоне 20А в Сургуте обустроили площадку для выгула собак и дорожно-тропиночную сеть. На сегодняшний день специалисты уложили на территории тротуарную плитку и бордюрный камень, выполнили дренажную систему, а также установили малые архитектурные формы. Качество работ оценил партийный десант в составе депутатского корпуса, местного отделения Партии «Единая Россия» и членов общественного совета в четверг, 21 сентября. Напомним, что в рамках этого проекта проверяются объекты, которые внесены в Карту развития Югры.

«К нам поступают вопросы от сургутян по поводу данного объекта. Вопросы разные: когда завершатся работы, что можно поменять в процессе. Совместно с Командой Югры мы проверили, все ли делается для того, чтобы парк действительно стал комфортным местом для нашего города. Надеемся, что все замечания будут учтены, а работы выполнят в срок», – рассказала исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Сургута Алена Соловьева.

Ранее в парке прошла приемка работ с представителями регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу». Специалисты исправят все недочеты к началу октября.

«В ближайшее время будут произведены посев газона, засыпка грунта. Площадку для выгула собак покроют песком, чтобы животные не травмировались. Будет выполнено ограждение территории площадки. Также комплексно, после выполнения основных работ, сделаем освещение территории, установим урны. Это уже в планах на следующий год», – пояснил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Напоминаем, парковая зона в микрорайоне 20А строится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в несколько этапов. Так, в прошлом году здесь обустроили спортивную площадку. В 2024 году на территории планируют установить объект «Сцена» и еще одну спортплощадку в северной части парка. Благоустройство территории полностью завершится к 2025 году.