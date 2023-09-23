В Сургутском районе нашли фальшивую купюру номиналом 5000

В Сургутском районе выявили фальшивую купюру номиналом 5000 рублей. Ее выявили при пересчете поступивших в банк наличных денежных средств в инкассаторской сумке. Контролер-кассир обнаружила, что бумага у банкноты не соответствует образцу подлинной.

Сотрудниками полиции была изъята подозрительная купюра, которая, согласно проведенному исследованию, действительно является подделкой.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ «Изготовление хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», – рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.