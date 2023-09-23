В Сургуте продолжают обсуждать решение проблем с безопасным подвозом детей в школы

Мэрия Сургута исправила часть нарушений, которые были выявлены при обследовании 15 школьных маршрутов. Напомним, что ранее проверка обнаружила следующие проблемы – отсутствие автобусных остановок, опор освещения, заездов для транспорта. До начала учебного года властям необходимо было «навести порядок» и привести все в соответствии с госстандартами. Таково было поручение депутатов в июне этого года.

Семь маршрутов, где не предполагалось использование больших денежных вложений, успели улучшить до 1 сентября. Другие восемь, где нарушения оказались более финансовоемкие, исправят в следующем году.

По словам директора департамента городского хозяйства Кирилла Киселева, расходы уже запланировали в бюджете на будущий год, так как некоторые нарушения удалось устранить только частично. В 2023 году администрация выделила на подвоз школьников выделено 73 миллиона рублей. В следующем году она вырастет до 83 миллионов, так как услуги дорожают.

Пользуются такими услугами в Сургуте 77 школьников. Поэтому на качество депутаты обращают пристальное внимание. Особое беспокойство высказывает депутат Дмитрий Нечепуренко. В границах его избирательного округа в основном дачные кооперативы, откуда также довозят школьников на занятия. Кирилл Киселев заверил его в том, что без остановок, обустроенных по всем правилам, дачники не останутся.

Депутаты также подчеркнули, что проблема лежит куда глубже. Потребность в подвозе детей возникает из-за отсутствия образовательных организаций в шаговой доступности. Поэтому в первую очередь необходимо строить новые школы.

«Проблему подвоза детей мы решим только путем ввода новых образовательных учреждений. Этот вопрос ни в коем случае нельзя снимать с контроля. Предлагаю продолжить работу и дальше искать пути решения», – резюмировал народный избранник Михаил Бехтин.