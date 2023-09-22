Депутаты Сургута отвергли идею о размещении платной парковки на Нефтеюганском шоссе

В Думе Сургута обсудили возможность создания платных парковок на территории города. После опроса жителей представители администрации заявили, что у людей данная инициатива не вызвала положительного отклика.

«Проведено исследование общественного мнения. По результатам 73,2% были против платных парковок. При этом затруднения с парковками имеют около 60%. Как правило, это придомовая территория. Также было такое предложение, как рассмотреть локации платных парковок. Мы их все рассмотрели. Предлагаем в качестве пилотного варианта, если мы примем это решение, участок на Нефтеюганском шоссе», – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Кирилл Киселев.

Напомним, что данный вопрос поднимался в ходе одного из заседаний думского комитета по горхозяйству весной текущего года. Инициировал обсуждение народный избранник Владимир Болотов. Предполагалось, что это поможет разгрузить основные дороги и сделать общественный транспорт более выгодным. Тогда предложили узнать мнение горожан, но депутаты усомнились в том, что результаты опроса можно принять к сведению. Свою позицию из 400 тысяч высказали всего 300 человек.

«Социологический опрос из малой совокупности позволяет определить мнение большинства. Желающие жители города могли принять участие в опросе и тот, кто пожелал, принял. По итогам этого мы можем понимать некое мнение, некую тенденцию. Мы не говорим, что это априори мнение всего города. Но это некий дополнительный аргумент, на который мы можем опираться в принятии того или иного решения. Наверное, мы не можем не согласиться с утверждением, что эта мера не популярна», – отметил директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Роман Клим.

Власти Сургута предложили закрыть данный вопрос. Однако народные избранники посчитали, что необходимо идти другим путем:

«Я считаю, что этот вопрос не надо закрывать. Изначально необходимо провести анализ тех мест, где существует перегруженность транспортом, и которые создают определенные проблемы с дорожным движением. Вопрос закрывать нельзя, но нужен немного другой анализ, в другой плоскости», – предложил депутат Михаил Бехтин.

В феврале следующего года в Думе вновь обсудят этот вопрос. Мэрия должна будет предложить новые места для платных парковок.