Строительство моста через Обь в районе Сургута продолжится в зимний период

Строительство моста через Обь в районе Сургута ведется с опережением графика. Готовность объекта составляет 22%. В работах задействованы 600 человек и 300 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства ХМАО в своем телеграм-канале.

«В ближайшее время специалисты приступят к установке пролетов, монтаж запланирован на конец сентября-начало октября. В зимний период строительство подходов к мосту прекращаться не будет, уже выполнена отсыпка нижнего слоя трассы, на 30 километрах из 43», - рассказали подробности в пресс-службе.

Строительство моста через Обь в районе Сургута началось в июле 2022 года. Объект свяжет Югру и Ямал с другими территориями России. Еще одна важная задача - разгрузка действующей переправы.