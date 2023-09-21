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В Сургуте полицейский избивал задержанных спецсредствами

Экс-полицейский из Сургута отправится в колонию за избиение задержанных

В Сургуте полицейский избивал задержанных спецсредствами
Фото: pixabay

Сургутский горсуд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в период с января по февраль 2020 года мужчина, проходя службу в органах внутренних дел, незаконно применял к лицам, задержанным за совершение административных правонарушений специальные средства, а также причинял им телесные повреждения.

«Судом установлено, что в применении приемов борьбы и специальных средств необходимости не было, задержанные сопротивления сотруднику полиции не оказывали, опасности не представляли», - уточнили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд приговорил экс-полицейского к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 210, комментариев: 0
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