Сургутянин перевел мошенникам почти 8 млн рублей, испугавшись кредитов

В Сургуте возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 55-летний мужчина, который перевел мошенникам 7,6 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

По словам сургутянина, ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от имени заявителя был оформлен кредит. Далее югорчанину позвонил якобы представитель банка и убедил его оформить кредиты с целью аннулирования ранее поданной заявки. После этого сургутянин обналичил деньги и перевел их на «безопасный» счет, озвученный мошенниками.

В полиции призывают жителей Сургута быть бдительными при разговоре с незнакомцами. В случае поступления звонка от якобы сотрудника банка, следует положить трубку и обратиться в ближайшее отделение финансового учреждения.